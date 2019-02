Petrobras pode reconhecer perdas refletidas nos resultados

São Paulo – A Petrobras reafirma em comunicado que ainda está realizando as análises necessárias, em função dos desdobramentos da Operação Lava Jato, para o fechamento e divulgação das demonstrações contábeis do terceiro e do quarto trimestres de 2014, revisadas pelos auditores.

“Essas análises poderão resultar no reconhecimento de perdas a serem refletidas nos resultados. Tais ajustes ainda estão sendo avaliados”, afirma a estatal.

A empresa responde a questionamento da BM&FBovespa sobre reportagem do Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, de ontem, na qual consta, entre outras informações, que as perdas da companhia no ano passado podem chegar a zerar o lucro de 2014 – ou seja, devem ser da ordem de R$ 20 bilhões.

A companhia reafirma ainda que continua trabalhando para divulgar as demonstrações contábeis auditadas o mais breve possível. No entanto, ainda não há data definida para a divulgação.