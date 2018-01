Petrobras passa a integrar a Oil and Gas Climate Initiative

Fátima Laranjeira, do Estadão Conteúdo

Por Fátima Laranjeira, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Petrobras aderiu nesta quinta-feira, 25, à Oil and Gas Climate Initiative (OGCI), grupo liderado por presidentes de empresas de petróleo e gás que pretende conduzir uma resposta do setor às mudanças climáticas, reunir conhecimento e colaborar com ações para reduzir a emissão de gases de efeito estufa.

Os atuais membros da OGCI são BP, CNPC, Eni, Pemex, Repsol, Saudi Aramco, Shell, Statoil e Total. Em conjunto, as companhias integrantes da OGCI respondem por mais de um quarto da produção mundial de petróleo e gás.

Pedro Parente, presidente da Petrobras, afirmou que, ao participar da OGCI, a estatal renova seu compromisso com a redução de emissões e com uma matriz energética mais eficiente, além de reforçar sua estratégia de estar plenamente preparada para um futuro baseado em uma economia de baixo carbono.

“Estamos entusiasmados em fazer parte desta iniciativa junto com outras empresas já integrantes da OGCI para atender aos ambiciosos objetivos da organização.” O compromisso depende ainda de aprovação do Conselho de Administração da Petrobras.

“As companhias internacionais e nacionais de petróleo se uniram na OGCI num esforço para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, um desafio fundamental para a nossa indústria e para o mundo”, afirma, em nota, Bob Dudley, presidente do conselho da OGCI e CEO da BP. “A participação da Petrobras aumentará a massa crítica, impulsionará o trabalho e ampliará nossa cobertura em uma nova e importante geografia – a América do Sul.”