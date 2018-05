Petrobras opera normalmente, apesar da greve dos petroleiros

São Paulo – O diretor de Estratégia, Organização e Sistema de Gestão da Petrobras, Nelson Silva, afirmou que o trabalho na companhia segue normalmente, mesmo diante da paralisação de petroleiros. Durante o Fórum de Investimentos do Brasil 2018, em São Paulo, o executivo afirmou que as refinarias estão com tanques cheios, consequência da paralisação de caminhoneiros nos últimos dias.

“Como reflexo da greve dos caminhoneiros, estamos com refinarias com tanques cheios e depósitos cheios, não vemos nenhum impacto em termos de distribuição de combustíveis”, declarou Silva.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) informou, via redes sociais, que a greve da categoria começou nos primeiros minutos desta quarta-feira, 30, apesar de o Tribunal Superior do Trabalho (TST) ter considerado o movimento ilegal na véspera.

O Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo (Sindipetro-SP) confirmou a paralisação dos funcionários em três das principais refinarias da Petrobras em São Paulo.

“A pauta do sindicato anunciada é de caráter político, nós observamos isso”, disse Silva, reforçando a decisão do TST que considerou a greve ilegal. “Estamos trabalhando para evitar qualquer impacto na produção”, acrescentou.