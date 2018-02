Petrobras obtém R$444,2 mi com venda de fatia na São Martinho

São Paulo – A Petrobras informou nesta sexta-feira que vendeu 24 milhões de ações do grupo do setor de açúcar e etanol São Martinho ao preço de 18,51 reais por ação, obtendo 444,2 milhões de reais com o negócio realizado por meio de leilão na B3.

A Petrobras, que havia vendido em 2016 sua fatia na joint venture Nova Fronteira para a São Martinho, afirmou que com o negócio anunciado nesta sexta-feira encerra sua participação no capital social da São Martinho, que era de 6,593 por cento.

Quando a São Martinho e a Petrobras fecharam a negociação relacionada à Nova Fronteira, o grupo sucroalcooleiro emitiu pouco mais de 24 milhões de ações, as quais a Petrobras poderia vender no prazo de até quatro anos.