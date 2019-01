Petrobras não buscará mais empréstimos com “juros diferenciados”, diz CEO

Rio de Janeiro – O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse que a empresa não pretende mais buscar empréstimos com “juros diferenciados” junto a bancos públicos, segundo divulgado pela assessoria de imprensa da estatal nesta sexta-feira.

A fala do executivo vem após o presidente Jair Bolsonaro divulgar em seu Twitter nesta sexta-feira uma lista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com os 50 maiores tomadores de recursos da instituição desde 2004, liderada pela petroleira, com 62,4 bilhões de reais, entre empréstimos e operações de renda variável.

“Este ciclo em que a Petrobras se valia de empréstimos de bancos públicos, com juros diferenciados, com o objetivo de financiar seus projetos, acabou. Entendemos que grandes empresas que dispõem de fácil acesso aos mercados financeiros não precisam ser subsidiadas com recursos públicos que deveriam ser investidos em programas em prol da sociedade”, disse Castello Branco, de acordo com a assessoria.