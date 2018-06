Petrobras manifesta interesse de preferência para 5ª rodada de licitação

São Paulo – A Petrobras informa que apresentou nesta terça-feira, 5, ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), manifestação de interesse em exercer o direito de preferência para a 5ª Rodada de Licitação de blocos exploratórios sob o regime de partilha de produção. A companhia quer participar no bloco sudoeste de Tartaruga Verde, como operador e com o porcentual de 30%.

O valor correspondente ao bônus de assinatura a ser pago pela companhia, considerando que o resultado do leilão confirme apenas a participação de 30%, é de R$ 21 milhões. A companhia diz, no entanto, que poderá ampliar o porcentual de 30% formando consórcio para participar da licitação.

Em comunicado, a petroleira diz ainda que em relação às áreas em que não exerceu o seu direito de preferência, poderá participar em condições de igualdade com os demais licitantes, seja para atuação como operador ou como não-operador.

Com a conclusão desta rodada, prevista para ocorrer em setembro de 2018, a companhia comunicará ao mercado os resultados de sua participação. “O posicionamento da Petrobras nas licitações de blocos exploratórios promovidas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) está alinhado aos fundamentos do seu Plano Estratégico, que prevê a sustentabilidade da produção de óleo e gás, com a continuidade do fortalecimento do portfólio exploratório e atuação em parcerias”.