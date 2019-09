Petrobras investiga causas de incêndio na Revap, que passa por manutenção

São Paulo – A Petrobras informou nesta segunda-feira que analisa as causas de um incêndio ocorrido no meio da tarde de domingo, na refinaria Revap, em diques de tanques que armazenam produtos utilizados na preparação de asfalto e óleo combustível.

Não houve qualquer impacto na produção da refinaria situada em São José dos Campos (SP), em função do incêndio, pois a refinaria estava antes do fogo em parada programada para manutenção, acrescentou a Petrobras.

Segundo a empresa, não houve vítimas, e o incêndio já foi controlado.

A Revap tem capacidade de processar 252.000 barris/dia, equivalente a 14% da produção nacional de derivados de petróleo, segundo informações do site da Petrobras.

A refinaria se destaca pela localização: está situada às margens da Rodovia Presidente Dutra, com acesso aos principais centros consumidores: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e ao Porto de São Sebastião, no litoral norte Paulista.

Procurado pela Reuters, o presidente do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e Região, Rafael Prado, disse que a refinaria entrou em processo de parada na última quinta-feira.

Segundo ele, ocorreu um vazamento em um taque na sexta-feira, e as equipe investigam se há relação do incêndio de domingo com o primeiro incidente.

A Revap não está entre os ativos de refino que a Petrobras quer vender. A empresa busca vender 8 de suas 13 refinarias, mantendo unidades do Rio de Janeiro e São Paulo.