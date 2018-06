Rio de Janeiro – A Petrobras exerceu seu direito de preferência e passou a integrar consórcio vencedor do bloco Três Marias, no pré-sal da Bacia de Santos, em meio a um leilão realizado nesta quinta-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O consórcio, formado originalmente por Shell e Chevron, apresentou lance de 49,95 por cento de excedente em óleo à União, versus um percentual mínimo de 8,32 por cento definido para o bloco no leilão.