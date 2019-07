Petrobras inicia venda de sua fatia na argentina Mega

São Paulo — A Petrobras iniciou a chamada fase não vinculante do processo para venda de sua participação de 34% na Compañia Mega SA, na Argentina, informou a estatal em comunicado nesta quinta-feira.

A Mega processa gás natural e fraciona seus líquidos (etano, propano, butano e gasolina natural), com uma planta com capacidade para mais de 40 milhões de metros cúbicos por dia e uma unidade de fracionamento de líquidos de gás natural com capacidade de até 5 milhões de m³/dia.

Os habilitados para a nova fase do processo de desinvestimento receberão instruções, incluindo sobre como apresentar suas propostas iniciais pelo ativo, acrescentou a Petrobras.

A estatal brasileira tem como sócios na Mega a Repsol YPF e a Dow Chemical.