Petrobras inicia teaser sobre cessão em 4 concessões

São Paulo – A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade de desinvestimento (teaser), referente à cessão parcial, sem transferência da operação, dos seus direitos de exploração, desenvolvimento e produção em quatro concessões. As concessões são localizadas em águas profundas na Bacia de Sergipe-Alagoas.

As concessões são as seguintes: BM-SEAL-4, com participação ofertada pela Petrobras de 35%; BM-SEAL-4A, com participação ofertada de 50%; BM-SEAL-10, com 30%; e BM-SEAL-11, com 20%.

A Petrobras é operadora de todas as concessões nas quais, até esta data, já houve seis descobertas de óleo leve e gás: Barra, Farfan, Muriú, Moita Bonita, Poço Verde e Cumbe.

A expectativa de declaração de comercialidade é para o segundo semestre de 2020.