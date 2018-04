Petrobras inicia produção em Búzios, 1º campo da cessão onerosa a operar

A Petrobras iniciou nesta sexta-feira a produção do campo de Búzios, o primeiro a entrar em operação na área da cessão onerosa, no pré-sal da Bacia de Santos, por meio da plataforma P-74, informou a petroleira estatal em nota ao mercado.

Por meio do contrato da cessão onerosa, o governo garantiu à Petrobras em 2010 áreas do pré-sal, na Bacia de Santos, sem licitações, mas a empresa pagou à época à União 74,8 bilhões de reais pelo direito de produzir até 5 bilhões de barris de óleo equivalente.

O contrato da cessão onerosa está sendo renegociado com o governo federal, em um processo previsto desde o início com base em variáveis como o preço do barril de petróleo. Há discussões se Petrobras terá de pagar mais à União ou ser credora do governo.

A P-74 está localizada a cerca de 200 km da costa do Estado do Rio de Janeiro, em profundidade d’água de 2.000 metros e é a décima terceira plataforma a entrar em operação no pré-sal brasileiro, segundo a Petrobras.

Devido ao elevado potencial de produção de Búzios, além da P-74, serão destinadas, entre 2018 e 2021, mais quatro plataformas para esse campo, cada uma com capacidade de processar diariamente até 150 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás.

Búzios é um dos principais projetos da Petrobras no pré-sal.