Petrobras inicia produção do Bloco de Libra, na Bacia de Santos

São Paulo – A Petrobras iniciou no domingo, juntamente com seus parceiros, a produção do Bloco de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos, informou a estatal em comunicado divulgado ao mercado o nesta segunda-feira.

A produção no bloco envolve a entrada em operação do FPSO Pioneiro de Libra, unidade flutuante que produz, armazena e transfere petróleo, com capacidade para processar diariamente até 50 mil barris de petróleo e 4 milhões de metros cúbicos de gás associado.

O consórcio de Libra é liderado pela Petrobras, com participação de 40 por cento, em parceria com a Shell(20 por cento), Total(20 por cento), CNPC (10 por cento) e CNOOC Limited (10 por cento).

O consórcio ainda conta com a participação da companhia estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA) como gestora do contrato.