Petrobras inicia produção de óleo e gás natural na Bacia de Santos

São Paulo — A Petrobras iniciou nesta quinta-feira (14) a produção de petróleo e gás natural no campo de Berbigão, localizado no pré-sal da Bacia de Santos, por meio da plataforma P-68, informou a petroleira em comunicado.

A P-68, quarta unidade da estatal a entrar em operação em 2019, possui capacidade para processar até 150 mil barris de óleo por dia e até 6 milhões de metros cúbicos diários de gás natural, disse a Petrobras.

“A P-68 contribuirá para o crescimento da produção da Petrobras, principalmente em 2020, com a interligação de novos poços do campo de Berbigão e com a interligação de poços do campo de Sururu”, acrescentou a empresa.

Ainda segundo a Petrobras, o projeto prevê a interligação de dez poços produtores e sete poços injetores à P-68.

A Petrobras possui fatia de 42,5% na concessão que abriga os campos de Berbigão e Sururu, sendo o restante de Shell Brasil (25%), Total do Brasil (22,5%) e Petrogal Brasil (10%).