Petrobras inicia processo para venda das refinarias Reman, Lubnor e SIX

São Paulo — A Petrobras anunciou nesta quinta-feira o início da fase não vinculante para a venda das refinarias Isaac Sabbá (Reman), Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor) e Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), além de todos os seus ativos logísticos correspondentes.

Segundo comunicado da estatal, os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão um memorando com orientações sobre os ativos e o processo de venda. A distribuição do documento foi iniciada nesta quinta-feira.

Localizada em Manaus (AM), a Reman possui capacidade de refino de 46 mil barris por dia e um terminal de armazenamento, enquanto a Lubnor, em Fortaleza (CE), pode processar 8 mil barris/dia. Já a Six, em São Mateus do Sul (PR), possui capacidade de 6 mil barris/dia e uma mina de xisto.

A ação dá continuidade aos desinvestimentos da petroleira neste ano, que visam especialmente a redução do endividamento da empresa.