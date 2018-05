Petrobras inicia negociação com empresa russa

São Paulo – A Petrobras anunciou nesta quarta-feira o início das negociações com a empresa Acron, com exclusividade por 90 dias, referente ao processo de desinvestimento no setor de fertilizantes, de acordo com comunicado ao mercado.

A petroleira havia anunciado a fase vinculante para venda de sua participação integral na Araucária Nitrogenados S.A. (Ansa) e da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III) em dezembro do ano passado.

Conforme a Petrobras, a Acron é uma empresa russa com foco na produção e comercialização de fertilizantes, com vendas em mais de 60 países.

Em 2017, o volume de vendas da Acron atingiu mais de 7,3 milhões de toneladas, com receitas consolidadas de 1,6 bilhão de dólares e Ebitda de 511 milhões de dólares, disse a Petrobras, citando o International Financial Reporting Standards (IFRS).

A Acron é uma sociedade anônima de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa de Valores de Moscou e de Londres, acrescentou a petroleira brasileira.