Petrobras inicia fase vinculante para vender sua fatia no campo Papa-terra

A Petrobras informa que iniciou a fase vinculante referente à venda da totalidade de sua participação no campo de Papa-terra, localizado em águas profundas, na Bacia de Campos. A Petrobras é a operadora do campo, com 62,5% de participação, em parceria com a Chevron, que detém os 37,5% restantes.

O campo de Papa-Terra faz parte da concessão BC-20 e está localizado em lâmina d’água de 1.200 metros. O campo iniciou sua operação em 2013 e sua produção média de óleo e gás, em 2019, foi de 17,3 mil boe/dia, através de duas plataformas, P-61 do tipo TLWP (Tension Leg Wellhead Plataform) e P-63 do tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading), onde é realizado o processamento de toda a produção. A P-61 conta com uma sonda afretada de apoio TAD (Tender Assisted Drilling).

Em comunicado ao mercado, a empresa diz que os habilitados para essa fase receberão carta-convite com instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes.

A estatal destaca ainda que a divulgação está de acordo com as diretrizes para desinvestimentos da Petrobras e com as disposições do procedimento especial de cessão de direitos de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previsto no Decreto 9.355/2018.

“Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à geração de valor para os seus acionistas”, afirma.