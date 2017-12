Petrobras inicia fase vinculante para venda de unidades

São Paulo – A Petrobras informou que iniciou a fase vinculante para venda de sua participação integral na Araucária Nitrogenados S.A. (Ansa) e da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III).

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a empresa informou ainda que os interessados habilitados na fase anterior vão receber cartas-convite com instruções do processo de desinvestimento, contendo instruções para fazerem due diligence e para enviarem propostas vinculantes.

Segundo a empresa, a medida está de acordo com a sistemática para desinvestimentos da Petrobras e com as orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).