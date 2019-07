Petrobras inicia fase não vinculante para venda de 4 refinarias

Rio de Janeiro — A Petrobras iniciou fase não vinculante referente à primeira etapa da venda de ativos em refino e logística associada no país, que inclui quatro refinarias, informou a petroleira estatal em comunicado ao mercado nesta segunda-feira, 15.

As refinarias negociadas nesta primeira etapa são Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco; Landulpho Alves (RLAM), na Bahia; Presidente Getúlio Vargas (Repar) no Paraná; e Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul.

Os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão um memorando descritivo contendo informações mais detalhadas sobre os ativos em questão, além de instruções sobre o processo de desinvestimento, disse a empresa.