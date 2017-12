Petrobras fecha empréstimo de US$ 5 bi com banco chinês

São Paulo – A Petrobras informou nesta terça-feira que assinou na véspera um contrato de financiamento de 5 bilhões de dólares com o China Development Bank (CDB), com vencimento em 2027, ao mesmo tempo em que anunciou pré-pagamento do saldo devedor de 2,8 bilhões de dólares de um empréstimo contratado com o banco em 2009.

A operação faz parte do plano da empresa de melhorar operfil da dívida, a maior de uma petroleira no mundo. O endividamento líquido da empresa somou 279,2 bilhões de reais ao final do terceiro trimestre, quando a empresa apontou aumento do prazo médio de pagamento.

O acordo com o CDB prevê o desembolso de metade do valor total em dezembro de 2017 e da outra metade em janeiro de 2018, quando também ocorrerá o pré-pagamento do saldo devedor referente ao empréstimo contratado em 2009 com o banco, informou a petroleira em nota.

A Petrobras prevê captações de 22 bilhões de dólares e pagamentos de amortizações de 31 bilhões de dólares em 2017, de acordo com estimativa revisada em meados do mês passado. A petroleira previa anteriormente 13 bilhões de dólares em captações e 21 bilhões de dólares em amortizações para este ano.

As transações visam trazer conforto financeiro para a empresa em 2018, quando provavelmente haverá mais volatilidade nos mercados devido às eleições.

Fornecimento de petróleo

Além da operação bancária, a Petrobras anunciou assinatura de contrato comercial com a Unipec Asia Company, estabelecendo o fornecimento preferencial de 100 mil barris de óleo equivalente por dia, atendidas as condições de mercado, pelo prazo de 10 anos.

Simultaneamente, haverá o encerramento antecipado do contrato comercial assinado com a Unipec Asia Company em 2009, com vencimento em 2019, para fornecimento preferencial de até 200 mil barris de óleo equivalente por dia.