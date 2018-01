Petrobras faz pré-pagamento de dívida com China Development Bank

São Paulo – A Petrobras efetuou, nesta terça-feira, 30, o pré-pagamento do saldo remanescente do contrato de financiamento com o China Development Bank, que havia sido contratado em 2009, no valor de US$ 2,8 bilhões, que seriam devidos ao longo dos próximos 2 anos.

Adicionalmente, a companhia realizou, em 26 de janeiro, o saque de US$ 2 bilhões do novo financiamento contratado com o banco no final de 2017, que junto com o primeiro desembolso de US$ 3 bilhões realizado em dezembro de 2017 totalizam o valor do financiamento de US$ 5 bilhões.

Em comunicado, a Petrobras disse que continuará avaliando novas oportunidades de alongamento e redução de custo da sua dívida, de acordo com a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022.