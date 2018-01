Petrobras estuda reorganização com unificação de ações da Braskem

São Paulo – As negociações da Petrobras com a Odebrecht para a revisão do Acordo de Acionistas da Braskem evoluíram para estudos com objetivo de realizar uma reorganização societária com a unificação das espécies de ações da Braskem. Esses estudos, no entanto, ainda se encontram em fase preliminar, informou a estatal nesta sexta-feira, 19.

De acordo com a Petrobras, a reorganização societária busca aprimorar a governança corporativa da Braskem e, junto com as demais estratégias do negócio, “criar valor para todos os seus acionistas”.

Em setembro, a estatal havia afirmado que as negociações com a Odebrecht para viabilizar a venda da sua participação na Braskem estavam em estágio preliminar.

No documento, a Petrobras lembrou então que pretende sair totalmente do setor petroquímico, e que por isso iniciou tratativas com a sua sócia na Braskem para revisar os termos do acordo de acionistas.