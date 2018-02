Petrobras eleva preço do diesel em 0,6% a partir de sexta-feira

São Paulo – A Petrobras elevará os preços do diesel nas refinarias em 0,6 por cento a partir de sexta-feira, para 1,7699 real por litro em média, de acordo com comunicado publicado no site da petroleira.

Já os da gasolina serão mantidos em 1,5573 real por litro.

Os reajustes fazem parte da sistemática de formação de preços da estatal em vigor desde julho do ano passado e que prevê alterações quase que diárias nas cotações, em linha com o mercado internacional, entre outros parâmetros.

Desde esta semana, a estatal passou também a informar os preços praticados nas refinarias.