Petrobras elege novo diretor de Governança e renova mandatos

São Paulo – O conselho de administração da Petrobras aprovou o nome de Rafael Mendes Gomes para ocupar o cargo de diretor executivo de Governança e Conformidade, segundo informou em comunicado a estatal nesta quinta-feira.

O colegiado ainda aprovou a recondução dos demais seis diretores executivos da petroleira para mandatos até 26 de março de 2019. Com isso, ficam unificados os prazos de gestão de todos os executivos com o mandato do presidente da petroleira, Pedro Parente, “conforme determinado na legislação de regência das empresas estatais”, segundo a empresa.