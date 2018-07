Petrobras e Total podem criar nova empresa para investir em renováveis

São Paulo – A Petrobras e a petroleira francesa Total vão analisar possíveis oportunidades em energia renovável e poderão criar uma nova empresa em conjunto para explorar esses negócios, com foco em projetos de geração solar e parques eólicos em terra (onshore), disse nesta terça-feira o diretor de Estratégia da estatal brasileira, Nelson Silva.

A eventual parceria entre as petroleiras no setor renovável teria como objetivo investir em novos projetos, o que poderia incluir a participação conjunta em leilões promovidos pelo governo federal para viabilizar novas usinas de geração no Brasil, embora aquisições não estejam descartadas.

“Temos aí uma exclusividade das duas empresas, um direito de preferência com relação aos acionistas, para projetos ‘greenfield’ entre as duas empresas na área ‘onshore’ eólica e solar. Mas isso não exclui outras parcerias eventuais… poderemos buscar outras parceiras, sim, na área eólica ‘offhore’, que é uma área que também atrai nosso interesse”, explicou Silva a jornalistas em uma teleconferência sobre a nova parceria.

Ele adicionou, no entanto, que a Petrobras ainda não tem previsão de direcionamento de recursos para os negócios em renováveis fruto do memorando assinado junto à Total e divulgado nesta terça-feira.

“Hoje não temos dotação orçamentária para esses investimentos porque ainda não identificamos as oportunidades, mas estamos sinalizando que a empresa tem, sim, interesse em crescer na geração tanto eólica quanto solar, saindo do estágio um pouco mais inicial em que ela se encontra hoje”, afirmou o executivo.

O diretor ainda disse, sem detalhar, que as renováveis deverão ter “mais atenção” no próximo Plano de Negócios da estatal, para o período 2019-2023, atualmente em fase de desenvolvimento.