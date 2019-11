Consórcio da Petrobras leva Búzios, mas leilão arrecada só 66% do previsto

Rio de Janeiro — O consórcio Petrobras/CNODC/CNOOC arrematou nesta quarta-feira o bloco de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, durante a Rodada de Licitações do Excedente da Cessão Onerosa, com a oferta mínima de 23,24% de excedente em óleo à União, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Não houve outra oferta pelo bloco, no qual a Petrobras será operadora com 90% de participação.

Com a vitória, o consórcio pagará 68,2 bilhões de reais em bônus de assinatura à União pelo bloco — o mais importante da licitação.

Considerando sua participação no consórcio, a Petrobras pagará 61,38 bilhões de reais.

O megaleilão de petróleo realizado pelo governo brasileiro nesta quarta-feira, anunciado como o “maior leilão de petróleo do mundo”, acabou com apenas dois dos quatro campos vendidos e apenas 66% da arrecadação estimada.

O governo esperava arrecadar R$ 106 bilhões e conseguiu apenas R$ 69,9 bilhões

O campo de Búzios já está em produção pela Petrobras, que tem o direito de explorar até 3,15 bilhões de barris de óleo equivalente no ativo, volume já declarado comercial pela petroleira, a partir do contrato original da cessão onerosa.

Os volumes excedentes do ativo, no entanto, poderão ser explorados pelo consórcio vencedor.

Campo de Itapu

Depois de arrematar o campo de Búzios, destaque da licitação, em consórcio com duas petroleiras chinesas, a estatal levou no fim da manhã desta quarta-feira, 6, a área de Itapu, que tem bônus de assinatura previamente definido de R$ 1,76 bilhão.

A Petrobras foi a única a apresentar oferta pelo campo de Itapu. A empresa será a operadora do ativo, sem sócias.

A empresa levou o campo pelo porcentual mínimo de excedente em óleo exigido no edital, de 18,15%.

O porcentual equivale a quanto do lucro com a produção as vencedoras se comprometem a repassar à União. Pelas regras, quem oferecer um ágio maior sobre esse porcentual leva a área.

Campo de Sépia

Terceira área a ser ofertada no megaleilão da cessão onerosa nesta quarta, o campo de Sépia não recebeu oferta de nenhuma das 12 empresas participantes da concorrência. O bloco tinha bônus de assinatura previamente definido de R$ 22,859 bilhões e porcentual mínimo de excedente em óleo de 27,88%.

Campo de Atapu

O campo de Atapu também não recebeu oferta no megaleilão e deverá ficar para outra oportunidade de venda, conforme havia antecipado o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone. Segundo declarou antes do leilão, os campos de Sépia e Atapu poderiam não ter interessados.

Atapu tinha bônus de assinatura de R$ 13,7 bilhões e lucro óleo de 26,23%.