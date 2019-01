Petrobras e BR fecham contrato de R$2 bi para comércio de gás natural

SÃO PAULO – A Petrobras fechou com sua controlada de distribuição de combustíveis BR Distribuidora um contrato de compra e venda de gás natural no valor de 2 bilhões de reais, com prazo de 730 dias, segundo comunicado das companhias ao mercado nesta segunda-feira.

“As negociações e condições comerciais propostas para o novo contrato de compra e venda de gás natural entre BR e Petrobras, transcorreram de forma transparente e seguindo as Diretrizes Comerciais e Norteadores estabelecidos pela Petrobras para atendimento ao mercado não termelétrico”, afirmou a estatal.

Essas diretrizes incluem “tratamento isonômico às distribuidoras, oferecendo condições comerciais similares, repeitando-se as especifidades de cada uma”, adicionou a companhia no documento.