Petrobras diz que operações na Replan serão retomadas

A Petrobras mantém o plano de retomar a operação da refinaria Replan, em Paulínia (SP), nos próximos dias, mesmo após a unidade ter sido interditada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ontem. A empresa informou que já estava tomando as medidas exigidas pelo órgão regulador quando foi notificada de que a retomada da planta industrial está condicionada à apresentação de documentos que atestem a segurança da operação.

“A companhia está providenciando os documentos para comprovar o isolamento das áreas atingidas pelo fogo e, assim, liberar as unidades que não foram afetadas”, informou a Petrobras por meio de sua assessoria de imprensa em resposta ao Broadcast. A empresa reiterou que conta com estoques da própria refinaria e com a produção das demais para garantir a oferta de combustíveis a seus clientes.

A Replan está parada desde a madrugada da última segunda-feira, 20, quando uma explosão seguida de incêndio atingiu três unidades produtivas. Não houve feridos e as causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

A ANP, que acompanha as investigações desde o início, informou que o incêndio começou com a explosão de um tanque que faz parte da unidade de tratamento de água ácida. O fogo, então, se espalhou por outras duas unidades – de craqueamento catalítico e destilação atmosférica. O incêndio atingiu também parte da tubulação principal, que interliga diferentes unidades da refinaria.