Petrobras diz em relatório que coronavírus pode impactar suas operações

A Petrobras afirmou em relatório 20F que a pandemia de coronavírus poderá causar restrições à saúde de sua força de trabalho, com reflexo na operação de algumas de suas instalações, causando impacto negativo em seus resultados e condição financeira.

O 20-F é um relatório com informações detalhadas e que deve ser entregue anualmente por todas as empresas com papéis negociados em bolsas de valores dos EUA. Ele contém diversos cenários sobre qualquer questão que pode impactar a empresa de alguma forma.

“Epidemias de saúde pública como o surto de coronavírus (COVID-19″) podem causar restrições à saúde de nossa força de trabalho e, portanto, impactar a operação de algumas de nossas instalações, incluindo plataformas, refinarias, terminais, entre outras. Essa condição pode ter um impacto negativo em nossos resultados e condição financeira”, disse a empresa no 20F de 2019, publicado na noite de sexta-feira.

Em meio à pandemia do novo vírus, a Petrobras informou na semana passada que solicitou aos bancos o desembolso de suas linhas de crédito compromissadas (“revolving credit lines”) no montante de cerca de 8 bilhões de dólares.

O movimento faria parte de uma estratégia para reforçar a liquidez da companhia, a fim de se resguardar dentro do contexto atual de crise, em função da pandemia e do choque de preços do petróleo, segundo explicou na ocasião.

A empresa também postergou o recebimento de ofertas vinculantes para a venda de refinarias e seus respectivos ativos logísticos, em função das medidas de prevenção ao coronavírus. O desinvestimento em refino é um dos principais da companhia, que busca reduzir a dívida e focar seus negócios em exploração e produção de petróleo em águas profundas.

As medidas de combate ao vírus estão trazendo perspectivas de redução da demanda por combustíveis fósseis em todo o mundo, ao mesmo tempo em que as gigantes Rússia e Arábia Saudita travam uma guerra por participação de mercado, ajudando a derrubar os preços do petróleo.

A Petrobras já vinha executando um amplo plano de redução de custos nos últimos anos e não anunciou medidas adicionais de cortes de despesas devido ao coronavírus.

Outras petroleiras globais, como Exxon, Chevron, BP e Total anunciaram planos de reduções acentuadas de gastos devido à atual crise.