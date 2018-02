Petrobras divulgará preço médio do litro da gasolina e do diesel

São Paulo – A partir desta segunda-feira, 19, a Petrobras divulga em seu site o preço médio nacional do litro da gasolina e do diesel nas refinarias e terminais, sem tributos.

Em comunicado, a empresa alega que essa mudança dá mais transparência à composição do preço final dos combustíveis, reiterando o que disse ao Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) no último dia 7 de fevereiro o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Já estava previsto o início dessa forma de divulgação após a semana do carnaval.

Com o reajuste que entrará em vigor na terça-feira, 20, o preço médio do litro da gasolina A sem tributos será de R$ 1,5148 e o diesel A de R$ 1,7369.

“As revisões de preços feitas pela Petrobras podem ou não se refletir no preço final ao consumidor”, reitera a empresa.

O comunicado traz ainda dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) de que o preço médio da gasolina quando foi adotada a nova política de preços da Petrobras, em outubro de 2016, era de R$ 3,69 por litro, ao passo que neste mês de fevereiro havia subido para R$ 4,23 o litro (variação de 54 centavos).

Do total, os ajustes feitos pela Petrobras respondem por 9 centavos, um sexto. No caso do diesel, naquela mesma data era de R$ 3,05 por litro e subiu para R$ 3,40 o litro, variação de 35 centavos, dos quais os ajustes feitos pela Petrobras respondem por 12 centavos (um terço).