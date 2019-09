Petrobras divulga os detalhes para venda de mais 4 refinarias

São Paulo — A Petrobras informou nesta sexta-feira o início da segunda fase dos processos de venda de ativos de refino e logística associada no país.

Essa fase inclui a venda da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Minas Gerais; Refinaria Isaac Sabbá (Reman), no Amazonas; Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor), no Ceará; e Unidade de Industrialização do Xisto (Six) no Paraná.

Os documentos de divulgação de oportunidades, também conhecidos como teasers, contêm as principais informações sobre os ativos e os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes. Eles estão todos disponíveis no site da Petrobras.

Essas quatro refinarias estão dentro de um plano maior da empresa de vender ao todo oito ativos de refino, com o objetivo de levantar bilhões de dólares que deverão ser utilizados especialmente para a redução do endividamento, em linha com o plano de desinvestimento da estatal.

Em junho, empresa já havia detalhado oferta da primeira leva refinaria.

Na primeira fase do processo, a Petrobras incluiu as refinarias Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco; Landulpho Alves (Rlam), na Bahia; Presidente Getúlio Vargas (Repar) no Paraná; e Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul.