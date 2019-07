Petrobras deve lançar venda de mais 4 refinarias até agosto, diz CEO

Rio de Janeiro — A Petrobras deverá anunciar processo para a venda de mais quatro refinarias até o início de agosto, afirmou nesta segunda-feira o presidente da estatal, Roberto Castello Branco, que já anunciou planos para se desfazer de oito refinarias da companhia, das quais quatro já foram colocadas à venda na semana passada.

O plano de desinvestimentos da petroleira prevê a venda de metade da capacidade de refino da empresa, responsável por quase 100% da produção de combustíveis do Brasil. A ideia, segundo o CEO, é que as vendas sejam realizadas em prazo de entre 18 e 24 meses.

Ao participar de um evento do grupo Lide no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, Castello Branco reiterou ainda o objetivo de vender ativos de distribuição e transporte de gás natural no Brasil. Ele também afirmou que a empresa pretende devolver concessões de gás no Uruguai, uma vez que os ativos têm exigido recorrentes aportes de capital.