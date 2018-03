Após três anos, Petrobras deve registrar lucro

A Petrobras divulga hoje para o mercado seus resultados de 2017 e há muitas dúvidas sobre o que está por vir. Analistas concordam que os números não devem ser negativos, mas a variação entre as estimativas é enorme.

O lucro líquido do último trimestre do ano deve cair quase 90%, de 2,5 bilhões de reais em 2016 para cerca de 280 milhões em 2017.

Mas a grande variação não é motivo para maiores preocupações. Ela é decorrente de dois itens não recorrentes, a adesão ao Refis, que deve levar 1,7 bilhão do caixa da companhia, e o acordo na ação coletiva que era movida contra a empresa nos Estados Unidos, que gerou um desembolso de cerca de 9,5 bilhões de reais.

De acordo com a média da cobertura de analistas compilada pela agência Bloomberg, a receita do último trimestre do ano foi de 75,4 bilhões de reais, cinco bilhões a mais que no mesmo período do ano passado, o que reflete a alta no petróleo brent no mercado internacional e na gasolina e no diesel no mercado interno.

O lucro operacional, por sua vez, deve cair de 24,8 para 23,4 bilhões, o que mostra que a companhia, embora mais saudável que nos piores dias, não soube tirar todo o proveito possível da situação de mercado mais favorável.

No ano, o lucro líquido deve ficar em torno de 10,3 bilhões de reais, decretando o fim da série de prejuízos que já durava três anos.

Na bolsa, as ações vêm passando por um rali desde dezembro do ano passado, tendo valorizado da casa dos 15 reais para um fechamento em 22,38 reais ontem. O ano de eleições, no entanto, deve trazer volatilidade para os papéis da estatal.