Petrobras contrata linha de crédito de R$ 2 bilhões com o Banco Bradesco

São Paulo – A Petrobras anunciou linha de crédito compromissada com o Banco Bradesco no valor de R$ 2 bilhões. O vencimento é junho de 2023, ao custo de 0,40% ao ano. A companhia explica que poderá usar seu caixa para liquidação antecipada de dívidas existentes, “propiciando a redução do custo com juros sem perda de liquidez”.

Trata-se da terceira linha de crédito compromissada assinada este ano, de modo que a Petrobras afirma que dispõe para saque US$ 4,35 bilhões em linha com sindicato de 17 bancos e outros R$ 4 bilhões com o Banco do Brasil e o Bradesco.

“A operação está de acordo com a estratégia de gerenciamento de passivos da Petrobras, levando “em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022”, conclui o comunicado.