Petrobras confirma nomeação de Ivan Monteiro como presidente interino

A Petrobras enviou comunicado de fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informando a decisão de nomear interinamente o engenheiro Ivan Monteiro para a presidência da estatal.

Indicado pelo Conselho de Administração da Petrobras, Monteiro é o atual diretor executivo da Área Financeira e de Relacionamento com Investidores da estatal. Segundo a empresa, ele acumulará as duas funções.

Monteiro chegou à estatal junto com ex-presidente Aldemir Bendine, nomeado pela então presidente Dilma Rousseff. Investigado pela Lava-Jato, Bendine perdeu o cargo, mas Ivan Monteiro permaneceu e trabalhou durante os dois últimos anos ao lado de Pedro Parente, que pediu demissão do cargo de presidente da empresa na manhã de hoje (1º).

Na carta de demissão, Parente diz que sua presença à frente da empresa deixou de ser positiva e de contribuir para a construção das alternativas que o governo tem pela frente.

Confira a íntegra do comunicado da Petrobras:

“A Petrobras informa que o Conselho de Administração realizou, hoje, uma reunião extraordinária, na qual o Presidente do Conselho, com base em previsão estatutária (§3º do art. 27), indicou e nomeou o engenheiro Ivan de Souza Monteiro para o cargo de Presidente interino da companhia até a eleição do novo Presidente definitivo. O Presidente Ivan Monteiro acumulará a função de Diretor Executivo Financeiro e de Relacionamento com Investidores. Fatos julgados relevantes serão tempestivamente divulgados ao mercado”.