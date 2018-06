Renato Carvalho, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A Petrobras confirmou nesta terça-feira, 5, por meio de comunicado ao mercado, a suspensão da venda de participação na Transportadora Associada de Gás (TAG) pela 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5).

A companhia ressalta que o processo de venda da TAG segue a Sistemática para Desinvestimentos alinhada com o Tribunal de Contas da União (TCU), e que tomará as medidas cabíveis assim que for intimada sobre a decisão.