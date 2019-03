Petrobras confirma captação de US$ 3 bilhões com emissões no exterior

São Paulo – Conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a Petrobras confirmou na terça-feira, 12, a captação de US$ 3 bilhões com duas emissões de títulos no exterior. Foram US$ 750 milhões com a reabertura das notas com vencimento em 2029, mais US$ 2,25 bilhões com novos títulos que vencerão em 2049.

Os títulos para 2029 terão cupom de 5,75% ao ano, e o volume total após a reabertura é de US$ 2,65 bilhões. No caso das bonds com vencimento em 2049, a taxa é de 6,90%, com pagamento semestral de juros.

A Petrobras confirmou também a abertura da oferta de recompra de títulos. Serão recomprados todos os papéis com vencimento em 2023 e cupom de 4,375%, com valor principal devido de US$ 3,117 bilhões. Esta oferta expira no dia 18 de março, ás 17 horas, horário de Nova York. Outros títulos que estarão na oferta seguirão uma ordem de preferência.

Os bônus em dólar com vencimento em 2025 e cupom de 5,299% estão no topo da lista. Na sequência, a Petrobras pretende recomprar os bônus em dólar 2021 e cupom de 5,375%; os bônus em dólar 2022 e cupom de 6,125%; os bônus em dólar 2024 e cupom de 6,250%; os bônus 2021 em euros e cupom de 3,750%; os bônus 2021 em dólar e cupom de 8,375%; os bônus em euros 2023 com cupom de 4,250%; os bônus 2025 em euros e cupom de 4,750% e os bônus 2022 em euros e cupom de 5,875%. Estas ofertas expiram no dia 8 de abril, às 23h59. Mas os títulos de qualquer série que forem entregues até as 17h do dia 25 de março (horário de Nova York) serão elegíveis para um prêmio adicional além do valor de pagamento proposto pela companhia.