Petrobras conclui emissão de US$ 2 bilhões em títulos no exterior

A Petrobras divulgou nota na noite de ontem (1º) informando a conclusão da emissão de US$ 2 bilhões em títulos no exterior, com vencimento em 2019. A operação foi realizada por meio da subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

Segundo nota da estatal, a operação foi precificada no dia 25 de janeiro de 2018 e a demanda pelos títulos alcançou 5 vezes o valor da oferta, com mais de 300 ordens enviadas por investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.

A PGF usará os recursos líquidos da venda dos títulos para a liquidação voluntária antecipada de títulos com vencimento em janeiro, março e abril de 2019.