Petrobras aparece em lista de maiores empresas emissoras de CO2 do mundo

Um relatório internacional produzido pelo Climate Accountability Institute mostra as 20 empresas que mais emitem gases do efeito estufa em todo o mundo. De acordo com os dados, as 20 companhias, todas petrolíferas, foram responsáveis por 35% das emissões de dióxido de carbono no planeta de 1965 a 2017.

A liderança é da saudita Saudi Aramco, que, segundo o documento, é responsável, sozinha, por quase 5% das emissões desse período. Em segundo lugar, aparece a americana Chevron.

A Petrobras aparece em 20ª colocação no ranking de maiores emissores.

Lista das empresas (em percentual do total global)

1. Saudi Aramco (Arábia Saudita) (4,38%)

2. Chevron (EUA) (3,20%)

3. Gazprom (Rússia) (3,19%)

4. ExxonMobil (EUA) (3,09%)

5. National Iranian Oil Co (Irã) (2,63%)

6. BP (Reino Unido) (2,51%)

7. Royal Dutch Shell (Países Baixos e Reino Unido) (2,36%)

8. Coal India (Índia) (1,71%)

9. Pemex (México) (1,67%)

10. Petróleos de Venezuela-PDVSA (Venezuela) (1,16%)

11. PetroChina (estatal, China) (1,15%)

12. Peabody Energy (privada, EUA) (1,14%)

13. ConocoPhillips (privada, EUA) (1,12%)

14. Abu Dhabi National Oil Co (Emirados Árabes Unidos) (1,01%)

15. Kuwait Petroleum Corp (Kuwait) (1,00%)

16. Iraq National Oil Co (Iraque) (0,93%)

17. Total SA (França) (0,91%)

18. Sonatrach (Argélia) (0,91%)

19. BHP Billiton (Austrália e Reino Unido) (0,72%)

20. Petrobras (Brasil) (0,64%)

Por meio de nota, a Petrobras informou que tem buscado aplicar tecnologias para reduzir a intensidade de carbono emitida, como a reinjeção do gás nos poços de petróleo no subsolo (em vez de seu lançamento na atmosfera). De acordo com a empresa, de 2009 a 2018, foi evitada a emissão de mais de 120 milhões de toneladas de dióxido de carbono e a estimativa é, até 2025, reinjetar 40 milhões de toneladas no subsolo.

“Atualmente, a Petrobras apresenta, dentre as grandes produtoras de óleo e gás natural, o segundo melhor desempenho em emissões relativas (CO2/barril) nas atividades de exploração e produção. A Petrobras assumiu o compromisso de crescimento zero das emissões operacionais no horizonte até 2025 (ano base 2015), mesmo com o aumento da produção, firmando metas de redução de intensidade de emissões de 32% na exploração e produção de petróleo e 16% no refino”, encerra a nota.

(Agência Brasil)