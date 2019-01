Petrobras anuncia retomada de processo para alienar TAG e Ansa

São Paulo – A Petrobras informou que decidiu retomar os processos para as vendas de 90% da participação na Transportadora Associada de Gás (TAG) e de 100% da Araucária Nitrogenados (Ansa) e para a formação de parcerias em refino.

No caso da TAG, a decisão foi tomada após o Superior Tribunal da Justiça (STJ) derrubar ontem uma liminar que questionava o modelo de venda do gasoduto e impedia sua continuidade.

A liminar que impedia a venda da TAG havia sido concedida pela 4ª Turma do TRF-5, em uma ação popular movida pelo Sindicato Unificado dos Trabalhadores Petroleiros, Petroquímicos, Químicos e Plásticos nos Estados de Alagoas e Sergipe. A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou no processo como parte interessada, pois a União é a principal acionista e controladora da Petrobras.

Antes da liminar, a negociação com a francesa Engie estava em estágio avançado. A venda da TAG é uma das principais etapas do plano de desinvestimentos da Petrobras, no total de US$ 21 bilhões em ativos. Como a TAG é uma empresa de controle indireto, não há mais impedimento para a venda da companhia.