Petrobras anuncia preço de resgate antecipado de US$1,4 bi em títulos

São Paulo – A Petrobras anunciou nesta quarta-feira o preço do resgate antecipado de títulos com vencimentos em 2020 em valor total de aproximadamente 1,4 bilhão de dólares (excluindo juros capitalizados), em linha com a estratégia da companhia de reduzir a sua alavancagem.

O resgate dos títulos será financiado com recursos de caixa, disse a empresa em nota. A liquidação financeira do resgate ocorrerá na quinta-feira.

A empresa ofereceu aos detentores dos bônus o preço de 1.065,63 dólares por cada 1 mil dólares em valor de face Global Notes com cupom de 5,750 por cento e vencimento em 20 de janeiro de 2020, no montante total de 1 bilhão de dólares. Na recompra de 397,9 milhões de dólares do Global Notes com vencimento em 17 de março de 2020 e cupom de 4,875 por cento, o preço anunciado foi de 1.045,55 dólares por cada 1 mil dólares em valor de face.