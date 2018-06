Petrobras anuncia início da produção do campo de Tartaruga Verde

São Paulo – A Petrobras iniciou na última sexta-feira, 22, a produção do campo de Tartaruga Verde, em águas profundas da Bacia de Campos, por meio do FPSO Cidade de Campos dos Goytacazes. Esta é a segunda plataforma a entrar em operação neste ano, o que contribuirá para a elevação da produção da estatal, dentro do Plano de Negócios e Gestão 2018-2022.

O FPSO está localizado a cerca de 127 quilômetros da costa do Estado de Rio de Janeiro, em lâmina d’água de 765 metros. Possui capacidade de processar diariamente até 150 mil barris de petróleo e 3,5 milhões de metros cúbicos de gás e de compressão de 5 milhões de metros cúbicos de gás.

De acordo com a empresa, o campo de Tartaruga Verde possui um óleo de boa qualidade (27º API) e está localizado na área sul da Bacia de Campos, no pós-sal, em lâmina d’água variando de 700 a 1.300 metros e com reservatórios a 3.000 metros de profundidade.

É formado por duas jazidas, Tartaruga Verde, onde a Petrobras detém 100% de participação, e Tartaruga Mestiça, jazida compartilhada entre a União, representada pela Pré-Sal Petróleo S.A. – “PPSA”, com 30,65% de participação, e a Petrobras com 69,35%. Toda a produção do campo será escoada pelo FPSO Cidade de Campos dos Goytacazes.