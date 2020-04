Petrobras anuncia descoberta de nova camada de óleo no pré-sal

A Petrobras registrou uma nova descoberta de óleo no pré-sal, em poço pioneiro no bloco Uirapuru, na bacia de Santos, informou a companhia em comunicado nesta quinta-feira.

O poço com presença de óleo foi adquirido pela estatal em leilão realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em junho de 2018, a 4ª Rodada de Partilha, e encontra-se no chamado polígono do pré-sal.

A Petrobras é operadora do bloco, com 30% de participação, e ainda tem como sócias a norte-americana ExxonMobil (28%), a norueguesa Equinor (28%) e a portuguesa Petrogal (14%).

O poço pioneiro onde ocorreu a descoberta está localizado a cerca de 200 quilômetros da costa da cidade de Santos (SP), em profundidade d’água de 1.995 metros.

A Petrobras disse que foi constatada descoberta de óleo em reservatórios porosos no prospecto exploratório conhecido informalmente como Araucária.

“Os dados do poço serão analisados para melhor direcionar as atividades exploratórias na área e avaliar o potencial da descoberta”, acrescentou a estatal.