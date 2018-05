Petrobras antecipa pagamento de US$900 mi em dívidas bancárias

São Paulo – A Petrobras anunciou nesta sexta-feira que realizou o pré-pagamento de um total de 900 milhões de dólares em dívidas bancárias, dando continuidade a sua estratégia de reduzir seu nível de endividamento.

Do total, 300 milhões de dólares eram de dívida com o Banco Safra, cujo vencimento seria em janeiro de 2023, e 600 milhões de dólares com o JP Morgan, de dívida vincendo em setembro de 2022.

“A Petrobras continuará avaliando novas oportunidades de pré-pagamento, de acordo com a sua estratégia de gerenciamento de passivos, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022”, destacou a petroleira no comunicado.