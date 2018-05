Petrobras adia pagamento de R$ 652,2 milhões em dividendos

A Petrobras informou hoje (10) que adiará do dia 25 para o dia 29 deste mês o pagamento dos juros sobre o capital próprio (JCP).

O pagamento de dividendos aos acionistas da empresa, que não era feito desde 2014, foi possível com o lucro líquido de R$ 6,9 bilhões, obtido pelo estatal no primeiro trimestre do ano.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, a Petrobras diz que, a partir do primeiro dia útil após a data de corte (21 de maio), as ações passarão a ser negociadas ex-juros sobre capital próprio (sem direito ao JCP) na B3 e demais bolsas de valores em que a companhia está listada.

“O valor a ser distribuído, no montante de R$ 652,2 milhões, correspondente a um valor bruto de R$ 0,05 por ação e será provisionado nas demonstrações contábeis do segundo trimestre, com base na posição acionária de 21 de maio de 2018”, acrescenta a companhia..

Segundo a Petrobras, sobre os valores de R$ 0,05 por ação ordinária, ou ação preferencial referente ao JCP, incidirá Imposto de Renda retido na fonte, mediante aplicação da alíquota cabível.

“As retenções de Imposto de Renda não serão aplicadas aos acionistas cujos dados cadastrais comprovem a condição de imunes ou isentos, até 24 de maio de 2018, ou acionistas domiciliados em países ou jurisdições para os quais a legislação estabeleça tratamento diverso.”