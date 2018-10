Petro Rio assina compra da Frade Japão, que detém fatia no Campo de Frade

Rio – A Petro Rio assinou acordo para a compra da Frade Japão Petróleo, que detém participação de 18,26% da concessão do Campo de Frade. Os demais concessionários são Petrobras, com 30%, e Chevron, com 51,74%.

O fato relevante não traz valores, apenas conta que a “aquisição se deu por um processo competitivo” e que depende de condições precedentes e aprovações internas e externas. O negócio aumenta em cerca de 25% a produção e 150% das reservas de óleo da PetroRio.

“Com esta transação a PetroRio reafirma mais uma vez a sua estratégia de crescimento através de aquisição de ativos em produção, além de representar uma diversificação de seu portfólio de ativos e de fontes geradoras de receita”, diz a nota.