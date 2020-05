Pernod Ricard paralisa as atividades e funcionários produzem máscaras

A fabricante de Pernod Ricard, dona das marcas Absolut, Chivas, Beefeater e Ballantine’s, vai paralisar todas as suas atividades no Brasil durante 24 horas, no dia 14 de maio.

Nesta data, os 460 colaboradores no país, inclusive das fábricas, ficam em casa para exclusivamente confeccionar máscaras de pano para doação. A expectativa é de que 8.460 mil itens sejam distribuidos por eles para a população mais necessitada, nos bairros e comunidades dos próprios funcionários.

“A parada acontece dentro da ação Responsib’All Day, que é um projeto previsto no ano fiscal da Pernod Ricard. Todos os anos, desde 2011, os funcionários da companhia dedicam esse dia para atividades sociais. Este ano, vamos unir esforços em prol do combate à pandemia do novo coronavírus“, diz Cecilia Saleme, diretora de recursos humanos da Pernod Ricard Brasil.

Cada funcionário da empresa receberá em casa um kit contendo três máscaras prontas para e os acessórios, como moldes e panos para que ele produza outras 15 máscaras personalizadas, que serão doadas por ele próprio. Na prática, ele só precisa ter uma tesoura em casa e não há a necessidade de saber costurar.

Para estimular a confecção das máscaras, a empresa estipulou uma meta que, se for alcançada, a mesma doará 2.000 máscaras à comunidades carentes, por meio da ONG Gerando Falcões, alcançando a marca de cerca de 10.000 itens doados.

Além disso, para produzir as três máscaras prontas que vão no kit, a companhia contratou um grupo de 20 artesãs do Rio de Janeiro para confeccionar o material. Essa também foi uma forma de ajudar essas profissionais que estão com a demanda de trabalho reduzida por causa da crise.