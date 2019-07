PepsiCo registra alta no lucro líquido a US$ 2,035 bilhões no 2º trimestre

São Paulo – A PepsiCo informou nesta terça-feira que registrou lucro líquido de US$ 2,035 bilhões no segundo trimestre, superior ao lucro líquido de US$ 1,820 bilhão obtido em igual período do ano passado. A receita líquida da companhia, por sua vez, ficou em US$ 16,449 bilhões, também superior ao resultado de US$ 16,090 bilhões obtido no mesmo intervalo de 2018.

O lucro por ação ficou em US$ 1,44 no segundo trimestre e o lucro por ação ajustado, em US$ 1,54. Além disso, a empresa reafirmou suas metas financeiras para 2019, dizendo em seu comunicado que está cada vez mais confiante de que poderá alcançá-las.