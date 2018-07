PepsiCo: com queda no lucro, ganho ajustado e receita superam expectativas

Nova York – A PepsiCo anunciou hoje que teve lucro líquido de US$ 1,82 bilhão no segundo trimestre do ano, equivalente a US$ 1,28 por ação e 14% menor que o ganho apurado no mesmo período de 2017. A queda foi atribuída a um aumento em provisões para imposto de renda. Com ajustes, o lucro por ação subiu 8%, a US$ 1,61.

A receita geral da Pepsico teve ligeira alta de 2,4% na mesma comparação, a US$ 16,09 bilhões. Apenas na divisão de bebidas da América do Norte, porém, as vendas caíram 0,9%, a US$ 5,19 bilhões, registrando a quarta queda trimestral consecutiva.

Os resultados da PepsiCo superaram as expectativas. Analistas consultados pela FactSet haviam previsto lucro ajustado por ação de US$ 1,53 e receita total de US$ 16,06 bilhões.

Nos negócios do pré-mercado em Nova York, as ações da PepsiCo subiam cerca de 2,3% por volta das 8h45 (de Brasília).