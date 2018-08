PepsiCo anuncia compra da israelense SodaStream, por US$ 3,2 bilhões

Nova York – A PepsiCo anunciou nesta segunda-feira que fechou um acordo para a compra da israelense SodaStream International Ltd., por US$ 3,2 bilhões.

Pelo acerto, a PepsiCo irá adquirir todas as ações em circulação da SodaStream por US$ 144 a ação, representando ágio de 11% em relação ao preço do papel no fechamento de sexta-feira (17), de US$ 129,85.

As diretorias executivas de ambas as empresas aprovaram a união, embora o acordo ainda esteja sujeito a uma votação de acionistas da SodaStream. A expectativa é que a compra seja concluída em janeiro.