Peixe Urbano nega negociar compra de Grow Mobility

A Peixe Urbano negou nesta quinta-feira que esteja em negociações para comprar a Grow Mobility, apesar de uma fonte com conhecimento direto do assunto ter afirmado que a startup está discutindo o tema com o presidente do conselho da empresa.

A Reuters publicou na terça-feira, citando fontes, que a Peixe Urbano estava em negociações avançadas para comprar a empresa de micromobilidade, com os termos da transação ainda a serem finalizados.

Mas a Peixe Urbano negou que esteja mantendo qualquer discussão com a Grow, formada com a fusão da mexicana Grin com a brasileira Yellow, sobre uma potencial aquisição.

A fonte com conhecimento direto do assunto disse que a Grow estava discutindo com o investidor Felipe Henriquez a venda da companhia.

A Peixe Urbano confirmou que Henriquez é um investidor da empresa chilena de investimentos Mountain Nazca, que controla a Peixe Urbano. O perfil de Henriquez no LinkedIn mostra que ele é presidente do conselho da Peixe Urbano e sócio da Mountain Nazca.

Henriquez não respondeu a vários pedidos de comentários feitos pela Reuters. O presidente do conselho da Grow, Jonathan Lewy, também não se manifestou.